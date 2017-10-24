Минобрнауки обвинило СМИ в давлении из-за диссертации Мединского

Пресс-секретарь министра образования и науки РФ Андрей Емельянов заявил, что широкое обсуждение в средствах массовой информации решения президиума Высшей аттестационной комиссии по диссертации главы Минкульта Владимира Мединского является попыткой оказать давление, сообщает РИА Новости.

Напомним, 20 октября президиум ВАК рассмотрел претензии к диссертации Мединского и объявил их несостоятельными, а большинство членов президиума выступили за сохранение ученой степени министра.

При этом, в соответствии с процедурой, окончательное решение принимает Минобрнауки, закрепляя его официально соответствующим приказом. Глава ведомства Ольга Васильева, комментируя решение ВАК, заявила, что рада завершению процесса обсуждения диссертации Мединского, и пообещала, что приказ будет издан в течение двух недель.

Емельянов заявил: «Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК».

Между тем, после решения президиума ВАК по диссертации Мединского стало известно, что экспертный совет по истории покинут его председатель Павел Уваров и член комиссии, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий. При этом Будницкий заявил, что покидает комиссию из-за «казуса Мединского».