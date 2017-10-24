Мемория. Венедикт Ерофеев

24 октября 1938 года родился Венедикт Ерофеев, писатель, автор поэмы «Москва — Петушки».



Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990) родился в пригороде Кандалакши в поселке гидростроителей Нива-3. В официальных документах,однако, местом его рождения была записана станция Чупа Лоухского района Карельской АССР, где в то время жила семья. Отец — Василий Васильевич Ерофеев был начальником железнодорожной станции, репрессированным и отбывавшим лагерный срок в 1945—1951 годах за антисоветскую пропаганду. Мать — домохозяйка Анна Андреевна Ерофеева. Детство Веня провел по большей части в детском доме в Кировске (Кольский полуостров).

Окончил школу с золотой медалью. Учился на филологическом факультете МГУ (1955—1957), в Орехово-Зуевском (1959—1960), Владимирском (1961—1962) и Коломенском (1962—1963) педагогических институтах, но отовсюду был отчислен.

Долгое время жил без прописки, был разнорабочим, грузчиком, бурильщиком в геологической партии, сторожем в вытрезвителе, рабочим ЖКХ стройтреста, монтажником кабельных линий связи в различных городах СССР, лаборантом паразитологической экспедиции ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом в Средней Азии, редактором и корректором студенческих рефератов в МГУ, сезонным рабочим в аэрологической экспедиции (Кольский полуостров, 1976) и даже стрелком ВОХР. В 1976-м женитьба дала ему возможность прописаться в столице.

С детства отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым, заслуживающим внимания сочинением считаются «Заметки психопата» (1956-1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте. Как охарактеризовал их сам Ерофеев – «самое объемное и самое нелепое из написанного». В 1962 году написал «Благую весть». В 1970 - закончил поэму в прозе «Москва — Петушки».

Впервые поэма была опубликована в 1973 году в иерусалимском журнале «АМИ», который вышел тиражом триста экземпляров, и после этого долгое время распространялась исключительно в самиздате. В последующие годы все написанное, по словам самого Ерофеева, «складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжках».

В СССР поэма «Москва-Петушки» была опубликована только в эпоху перестройки в 1988 году. Сначала она вышла в журнале «Трезвость и культура» в сокращенном виде - все матерные слова в публикации были заменены отточиями. Затем в более полном виде поэма вышла в литературном альманахе «Весть» и, наконец, почти в каноническом виде - в 1989 году в издательстве «Прометей».

В 1985 году у Ерофеева обнаружили рак горла. Ему сделали операцию, но он навсегда потерял возможность говорить. Его спасло изобретение итальянских врачей, которые сконструировали специальный голосообразующий аппарат. Это было устройство с микрофоном, который Ерофеев должен был прикладывать к гортани, чтобы общаться. При этом, как вспоминала его любовница Наталья Шмелькова, некогда красивый голос писателя искажался до неузнаваемости, становился «космическим».

Через год после операции Ерофеев получил приглашение от главного хирурга-онколога Сорбонны приехать на лечение. Но власти СССР не выпустили писателя из страны. Причина отказа — четырёхмесячный перерыв в рабочем стаже Ерофеева в 1963 году. Ерофеев был потрясён, в одном из интервью он так прокомментировал эту ситуацию: «Умру, но никогда не пойму этих скотов».

Проблемы возникли и с пенсией. Вначале он получал от государства 50 рублей, а потом 26, потому что его перевели из второй группы инвалидности в третью. В заключении врача было написано: «Может заниматься канцелярско-конторской работой, а также согласно профессиональным навыкам».

В 1987 году принял крещение в Католической церкви в единственном в то время действующем в Москве католическом храме св. Людовика Французского. Его крестным отцом стал Владимир Муравьев.

Операция не смогла остановить прогрессирующую болезнь, через год у Ерофеева были обнаружены новые метастазы. В апреле 1990 года его госпитализировали для проведения лучевой терапии, но из-за тяжелого состояния писателя ее не стали делать. Венедикт Ерофеев скончался 11 мая 1990 года в Москве в отдельной палате Всесоюзного онкологического центра. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Венедикт Ерофеев

Чем знаменит

Псевдо-автобиографическая постмодернистская поэма в прозе Венечки Ерофеева «Москва — Петушки» стала воистину культовой книгой для советской интеллигенции.

Лирический герой поэмы — интеллектуальный алкоголик Веня (Веничка) Ерофеев. После очередной неудачной попытки найти в Москве Кремль он едет на электричке из Москвы в Петушки к любовнице и ребенку. В поезде герой пускается в длинные монологи об алкоголе, истории, философии, культуре и политике, беседует с попутчиками и непрерывно пьет с ними все, что хоть как-то содержит спирт.

Поэма «Москва — Петушки» растащена на многочисленные цитаты, самой известной из которых является «И немедленно выпил», которая суть и составляет все содержание главы «Серп и молот — Карачарово». Не меньшей популярностью пользовалась и глава «Электроугли — 43-й километр», в которой автор описывает рецепты приготовления различных алкогольных коктейлей из «чего Бог послал» с романтическими названиями «слеза комсомолки», «ханаанский бальзам», «дух Женевы» и т.д. По непроверенным утверждениям знатоков, из всех описанных в поэме напитков к употреблению пригоден только «ханаанский бальзам» (в просторечии «чернобурка»), представляющий собой смесь политуры и денатурата с пивом.

«Москва — Петушки» переведены более чем на 30 языков мира.

Помимо знаменитой поэмы, Ерофеев также написал пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе о Василии Розанове для журнала «Вече» (опубликовано под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика»), не поддающуюся жанровой классификации «Благую Весть», а также подборку цитат из Ленина «Моя маленькая лениниана».

Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя были частично изданы и его записные книжки.

О чем надо знать

По словам Ерофеева, в 1972 году он написал роман «Дмитрий Шостакович», который у него украли в электричке вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 году Слава Лен объявил, что рукопись все это время лежала у него и он вскоре ее опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой. По мнению друга Ерофеева, филолога Владимира Муравьева, сама история с романом была вымышлена Ерофеевым, большим любителем мистификаций. Эту точку зрения разделяет и сын писателя.

Прямая речь

«Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился того, что все читатели, особенно девушки, сразу хватались за главу «Серп и молот — Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «и немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены», - Венедикт Ерофеев.

«Много лет — да, собственно, все годы, что я его знала (а это, страшно сказать, двадцать лет), — Веничка прожил на краю жизни. И дело не в последней его болезни, не в обычных для пьющего человека опасностях, а в образе жизни, даже в образе внутренней жизни — «ввиду конца». Остаются все ушедшие, но в Венином случае это особенно ясно: он слишком заметно изменил наше сознание, стал его частью, стал каким-то органом восприятия и оценки», - Ольга Седакова.

«То, что Венедикт Ерофеев создал одно из величайших произведений, когда либо написанных на русском языке, не вызывало сомнения и в 90-м. Но сейчас, по прошествии вполне приличного отрезка времени, понятно, что оно переживет века. Потому что, по сути, в нашей жизни не меняется ничего, кроме названий. И цены на водку», - писатель Алексей Калугин.

5 фактов о Венедикте Ерофееве

Веня Ерофеев был шестым ребенком в семье.

«Записки психопата» долгое время считались утерянным и впервые были опубликованы только в 1995 году.

Вторая жена Ерофеева – Галина Носова – покончила с собой через три года после смерти мужа, выбросившись с 13 этажа, с балкона их квартиры на Флотской улице.

В 1981 году в сборнике научных статей Slavica Hierosolymitana вышла статья Бориса Гаспарова и Ирины Паперно под названием «Встань и иди», посвященная соотношению текста поэмы «Москва-Петушки» с Библией и творчеством Ф. М. Достоевского.

При выходе поэмы «Москва-Петушки» отдельной книжкой автор попросил установить на нее цену 3 рубля 62 копейки – именно столько стоила в СССР поллитровка «русской» водки. Волю автора выполнило только издательство «Интербук», выпустившее книгу в 1990 году.

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