Facebook получил запрос о «российском следе» в Brexit

Администрация социальной сети Fаcebook подтвердила получение письма из британского парламентского комитета, члены которого запрашивают доступ к данным о российских аккаунтах, предположительно задействованных в попытках повлиять на ход референдума о Brexit (выходе Великобритании из состава Евросоюза).

«Мы получили письмо от комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту и ответим на запрос, как только у нас появится возможность», – цитирует РИА Новости представителя компании. Отправку этого послания подтвердил руководитель указанного комитета Дэмиен Коллинз. По его словам, оно было адресовано непосредственно основателю Facebook Марку Цукербергу.

Британских парламентариев интересует активность «российских аккаунтов» в период проведения всеобщих выборов и референдума по поводу выхода страны из состава Европейского союза. После того как «российских хакеров», якобы действовавших под руководством Кремля, обвинили в воздействии на ход президентской гонки в США, Лондон тоже озаботился поисками подобного «следа».

Известно, что запрос на предоставление данных поступил в администрацию социальной сети 19 октября Британские депутаты утверждают, что проводят парламентское расследование «феномена fake news» – поддельных «новостей», распространяемых в интернете и принимаемых многими пользователями за реальные сообщения СМИ.

Поскольку Facebook не так давно взаимодействовал с американскими конгрессменами по поводу якобы размещенной российскими аккаунтами политической рекламы к президентским выборам в США, британцы тоже хотят знать, кто и когда размещал подобные материалы относительно выборов и референдума о Brexit, какой целевой аудитории они были адресованы, сколько стоили и кем оплачивались. Кроме того, парламентариев интересует количество просмотров такой рекламы.

Напомним, о необходимости подобной проверки заявил член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу. По его словам, надо также проверить, законно ли финансировался референдум о Brexit: этот вопрос, заявил политик, особенно важен на фоне «всеобщей обеспокоенности относительно иностранного и в частности российского влияния на западные демократические процессы».