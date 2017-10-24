ЦИК перечислил меры корректировки муниципального фильтра

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина на сегодняшнем заседании комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике перечислила несколько возможных вариантов корректировки муниципального фильтра, пишет «Коммерсантъ».

«В какой-то момент законодателю нужно будет выбрать свою позицию, вариант, который он считает наиболее обоснованным и приемлемым», — пояснила она. О необходимости корректировки существующего уже пять лет муниципального фильтра (обязанности кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку) заявили в сентябре главы двух прокремлевских фондов — ФоРГО и ЭИСИ.

Среди мер, предлагаемых Центризбиркомом, – разрешить депутатам отдавать свои подписи за выдвижение некольких кандидатов, что, по словам Гришиной, «увеличивает конкурентность». Кроме того, ЦИК предлагает разрешить партиям, «поддержанным на выборах в региональные заксобрания», регистрировать кандидатов вообще без сбора подписей (так сейчас вправе поступать только партии, представленные в Государственной думе).

Еще одна мера корректировки муниципального фильтра на губернаторских выборах, предлагаемая Центризбиркомом, – это снижение количества поддерживающих кандидата районов и порога фильтра до 3-5% (сейчас он составляет 5-10%).

Напомним, эксперты ЭИСИ и ФоРГО заявляли, что помимо корректировки муниципального фильтра необходимы и другие преобразования избирательной системы – например, повышение ответственности выдвигающих кандидатов политических партий и стимулирование формирования коалиций.