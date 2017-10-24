«Газпром» оценил готовность Киева возобновить закупку газа

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал заявление украинских властей, которые ранее сформулировали свои условия закупки российского голубого топлива, передает РИА Новости.

«Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам», – пояснил Куприянов. Условия этих контрактов придется пересмотреть, чтобы возобновить работу с Киевом, пояснил он.

Напомним, накануне украинский вице-премьер Владимир Кистион дал интервью местному изданию «Экономическая правда», и один из заданных ему вопросов касался возможного возобновления поставок российского газа на Украину. Он заявил, что такая возможность действительно существует. «Никогда не говори никогда», – ответил Кистион, назвав ключевое условие – перенос точки учета газа с западной границы страны на восточную.

«При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», – добавил украинский вице-премьер. По его словам, в нынешнем формате закупка российского газа «очень рискованна и безответственна» для Киева.