Путин поручил создать законодательную базу размещения криптовалют

Президент РФ Владимир Путин дал поручение российскому правительству разработать законодательную базу размещения криптовалют, сообщает пресс-служба Кремля.

Кабмину поручено «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг».

Правительству надлежит определить статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а том числе «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт», а также установить требования к организации и производству, основанному на принципах криптографии в среде распределенных реестров («майнинг»).

При этом подчеркивается, что кабмину надлежит исходить из «обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации».