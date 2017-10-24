Путин объяснил завышенную цель ЦБ по инфляции

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет», сообщил, что по состоянию на середину октября инфляция в стране снизилась до 2,7% и дает все основания прогнозировать по итогам года более низкий показатель, чем спрогнозированный Центробанком целевой уровень в 4%.

«Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — цитирует главу государства РБК.

По словам Путина, почти во всем мире Центробанки при таргетировании инфляции демонстрируют «чрезмерную, на первый взгляд, осторожность», которая, впрочем, «в известной степени оправдана, потому что рисков пока еще много» – как и для российской экономики, во многом зависящей от сырьевого рынка.

«Ценовая устойчивость — этого никто никогда не отрицает — играет важную роль с точки зрения процентных ставок в целом для макроэкономической стабильности», — напомнил Путин.

Отметим, что федеральный бюджет верстается на основе прогноза по инфляции, составляемого министерством экономического развития, а там считают, что по итогам года она составит 3,2%. На последующие три года прогноз МЭР совпадает с 4-процентными таргетами Центробанка РФ. По словам главы ведомства Максима Орешкина, вести речь о «снижении ориентира» пока рано, хотя в будущем повод для этого «может появиться».