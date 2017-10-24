Два крупных российских СМИ пали жертвами хакеров

Работа сайтов и сервисов информационного агентства «Интерфакс» и петербургского издания «Фонтанка» прервана из-за масштабной хакерской атаки на их серверы, передает «Медуза».

По словам заместителя генерального директора «Интерфакса» Юрия Погорелого, атака оказалась «беспрецедентной», и нейтрализовать ее стандартными мерами не удалось, поэтому работоспособность сервисов постепенно будут восстанавливать инженеры. «Стараемся вернуться к вам как можно скорее», – заверил медиаменеджер.

«Фонтанка» прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. По прикидкам технических специалистов, сайт издания может быть недоступен в течение нескольких часов. «У нас серьезные технические проблемы... Будем держать вас в курсе ситуации», – говорится в сообщении редакции.

«Редакторы "Интерфакса" в офисе играют в настольные игры, компьютеры выключены, технические службы пытаются устранить последствия атаки», – сообщает телеграм-канал «Слобода слова». По его данным, корреспондентов распустили по домам сразу же, как только стали очевидны масштабы последствий атаки.