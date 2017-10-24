СМИ рассказали о сотрудничестве продюсера «Минуты славы» со штабом Собчак

Режиссер и продюсер Сергей Кальварский будет работать в штабе телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России, сообщает «Дождь» со ссылкой на знакомых Собчак.

По утверждению источников телеканала, Кальварский займется производством видеоконтента для избирательной кампании. Режиссер отказался дать комментарии в данной связи, сославшись на занятость.

Кальварский в разное время был главным режиссером телекомпании «ВИD», продюсером шоу «Минута славы» и главой дирекции развлекательных программ на Первом канале.

Как уточняет «Дождь», Кальварский давно знаком с Собчак – они вместе вели программу «Барабака и Серый волк» на радиостанции «Серебряный дождь».