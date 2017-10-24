Ходорковский призвал не бойкотировать выборы-2018

Основатель движения «Открытая Россия», экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года. Соответствующее заявление Ходорковского имеется в распоряжении телеканала «Дождь».

Ходорковский отмечает, что бойкот «эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу. В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя».

Вместо бойкота выборов основатель «Открытой России» призвал добиться участия в выборах кандидатов, способных получить голоса в противовес действующему российскому лидеру Владимиру Путину: «Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав. Первое — шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе — проявление безразличия к судьбе страны».

Отметим, Владимир Путин до сих пор не объявлял об участии в выборах-2018. При этом о намерении баллотироваться сообщила телеведущая Ксения Собчак – по версии ряда СМИ, это проект Кремля, однако в администрации президента такие предположения отрицают.