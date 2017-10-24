Мурманский губернатор обвинила правоохранителей в травле

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что испытывает давление со стороны правоохранительных органов с целью вынудить ее «покинуть пост», пишет «Коммерсантъ».

В ходе экстренного брифинга в правительстве Мурманской области Ковтун выступила с заявлением, что правоохранительные органы организовали массированные запросы, проверки, акции устрашения, причем предлогом для этого выступают служебные документы, которые правоохранители якобы сами и «сливают» в СМИ.

Глава Мурманской области отметила: «Никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Идут массированные медиаатаки, заказчики которых, как правило, остаются безнаказанными. Например, и сейчас многие уверены, что мои дети получили теплые местечки за некие налоговые преференции крупным компаниям. Такого нет. Нет ни преференций, ни высокооплачиваемой работы в обмен на них, что подтвердили приведенные проверки».

По мнению Ковтун, есть некий политический заказ на травлю, конечной целью которой является ее смещение с губернаторского поста. Глава региона заявила, что не намерена покидать должность, несмотря на давление, и готова рассказать о происходящем президенту РФ Владимиру Путину: «Хочу напомнить слова президента о том, что у нас стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев, и нередко этим грешат сами представители правоохранительных органов. Однако борьба с коррупцией — это не шоу, до решения суда никто не имеет права выносить вердиктов о виновности или невиновности».