Штаб Собчак возглавил консультант предвыборной кампании Ельцина

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, объявившей ранее об участии в выборах президента РФ в 2018 году, возглавил политолог Игорь Малашенко, сообщает РБК.

Собчак отметила: «Главная интрига этих дней столько всяких интересных версия я уже прочитала по этому поводу, Наконец я готова представить вам начальника нашего штаба, приветствуйте: Игорь Малашенко».

Как уточнила телеведущая, Малашенко входил в число руководителей президентской кампании Бориса Ельцина и являлся одним из топ-менеджеров телеканала НТВ, когда им владел олигарх Владимир Гусинский.

Между тем, назначение Малашенко главой предвыборного штаба Собчак прокомментировала супруга политолога, журналистка Божена Рынска, неоднократно заявлявшая о поддержке Алексея Навального: «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря».