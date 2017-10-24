Глава штаба Собчак назвал ее стратегию «против всех» неэффективной

Глава штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко заявил РБК, что не согласен с ее стратегией «против всех».

По его мнению, она неэффективна и у Малашенко есть сомнения по поводу избранного подхода.

«Мы спорили сегодня с Ксенией как раз по этому вопросу, я ее не переубедил, и она меня не переубедила. Но это самое начало, и будет много разноголосицы и разных точек зрения», — отметил он.

По мнению Малашенко, основная цель кампании узнать точное количество людей, которые подпишутся под лозунгом «Так жить нельзя!». Глава штаба Собчак выразил уверенность в том, что «бессмысленная история про 86% поддерживающих Путина» не дает стране двигаться дальше. Кроме того, люди, проголосовавшие за Собчак, должны иметь возможность сказать свое слово по власти, считает Малашенко.

Предложение Ксении Собчак возглавить предвыборный штаб поступило Игорю Малашенко утром 24 октября. В 1996 году он был консультантом по работе со СМИ в предвыборном штабе Бориса Ельцина.