Сергей Миронов счел полезным выдвижение Собчак в президенты

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что, с его точки зрения, выдвижение Ксении Собчак является интересным и полезным. Об этом пишет РБК.

Сергей Миронов также напомнил, что его партия всегда выступала за возвращение графы «против всех».

«Получается, что Ксения Анатольевна прямо отрабатывает программу"Справедливой России". Мне это нравится», — пошутил Миронов. Он припомнил, что знает Собчак еще со школьных лет, со времени работы под началом отца.

Миронов отметил присущий Собчак «максимализм молодости», и предположил, что политику начинать карьеру надо с «народного уровня», с муниципального кандидата.

Лидер «Справедливой России» отметил, что будет «круто», если Ксения Собчак самостоятельно соберет подписи. По его мнению, это докажет серьезность намерений нового кандидата в российские президенты.