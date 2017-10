В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018

В храме Геры актриса Катерина Лехо зажгла огонь и передала его греческому биатлонисту и лыжнику Апостолосу Ангелису, сообщает агентство Yonhap News.

По Греции огонь пронесут за семь дней, протяженность его пути составит 2129 км. Затем 31 октября на стадионе «Панатинаикос» его передадут второму факелоносцу, экс-полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Суну.

Зимние Олимпийские игры состоятся в южнокорейском курортном городе Пхенчхан. В них с 9 по 25 февраля 2018 года примут участие около 2,5 тысяч спортсменов из 90 стран мира.

THE @olympicflame 🔥🔥🔥 IS BACK! WHO ELSE IS READY FOR @pyeongchang2018🙋🏻 pic.twitter.com/bzBkWpu7NA