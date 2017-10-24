ЦБ предложил топ-менеджерам банка «Открытие» вернуть бонусы

Банк России, который после санации «ФК Открытие» в лице своей временной администрации руководит им, предложил представителям руководства банка добровольно вернуть премии, полученные в текущем году, сообщили РБК источники, близкие к «Открытию» и к ЦБ.

Собеседник издания уточнил: «Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления».

В пресс-службе банка «Открытие» подтвердили обсуждение данного вопроса: «В настоящее время проработан, в том числе с юридической точки зрения, вопрос добровольного возврата бонусов. Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения».

На вопросы о сроках и механизмах возврата бонусов, предложенных ЦБ, в банке ответить отказались.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора оспорить в суде выплату бонусов топ-менеджерам банка «Открытие» во втором квартале текущего года – накануне санации. Набиуллина отмечала: «Решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов».

При этом в ЦБ не называли сумму, однако представитель «Открытия» отмечал, что размер бонусов «соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн рублей».