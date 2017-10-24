Глава ЦИК выступила за перенос выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) выступила за перенос единого дня голосования, сообщает «Интерфакс».

Подчеркнув, что сначала «нужно собрать мнение специалистов», Памфилова тем не менее поддержала перенос единого дня голосования осенью – с сентября на октябрь, весной – с марта на апрель: «Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, – грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет. <…> Сентябрь – замечательный месяц, но людям не до того».

При этом Памфилова подчеркнула, что ЦИК не полномочен принимать решение о переносе дня голосования.

Напомним, следующие выборы пройдут в России 18 марта 2018 года – россиянам предстоит выбрать президента.