ПФР рассказал о промежуточных итогах кампании по переводу пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России сообщил, что по итогам сентября почти 160 тысяч россиян подали заявления на перевод пенсионных накоплений между фондами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

К 1 октября заявления подали 4,668 млн человек, в прошлом году было направлено в ПФР 4,238 млн заявлений.

С текущего года программа проводится с существенными ограничениями, так как после проверки Счетной палаты (СП) в конце июня ПФР блокировал прием заявлений через удостоверяющие центры.

«После блокировки основного дистанционного канала участники рынка вернулись к практике заключения договора с потенциальным клиентом, с последующим визитом гражданина в ПФР и предоставления заявления в бумажном виде»,— прокомментировал ситуацию президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Константин Угрюмов.