Песков призвал власти Молдавии соблюдать закон

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Молдавии: там спикер парламента Андриан Канду провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Игоря Додона, которого суд признал «временно недееспособным», и теперь, как ожидается, назначит нового министра обороны.

По словам Пескова, решение оппозиции назначить главу Минобороны в обход действующего президента – суверенное и «внутреннее дело Молдавии», в которое Кремль ни в коем случае не собирается вмешиваться, хотя и следит за развитием событий очень внимательно. «Мы бы хотели видеть все процессы проходящими в строгом соответствии с законодательством», – цитирует пресс-секретаря Путина РБК.

Напомним, Додон два раза отклонил предложения оппозиционного премьер-министра Молдавии Павла Филиппа по назначению министра обороны, который считал необходимым поставить во главе оборонного ведомства Евгения Стурза. Тем самым президент республики нарушил Конституцию, которая позволяет ему отклонить кандидатуру только единожды.

В дело вмешался Конституционный суд, передавший право назначить министра обороны парламенту Молдавии, а президента признавший временно неспособным исполнять свои обязанности. В парламенте республики большинство составляют оппозиционеры – сторонники евроинтеграции, причем премьер-министр страны является одновременно вице-председателем Демократической партии. Президентская Республиканская партия, поддерживающая пророссийский настрой Додона, остается в меньшинстве.

В последнее время противостояние между главой государства и оппозиционным парламентом заметно обострилось.