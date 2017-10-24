«Почта России» пообещала сократить срок доставки до 36 часов‍

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов пообещал через пять лет сократить срок доставки отправлений до 36 часов. Он рассказал телеканалу «Россия 24», что пока стандартный срок составляет 5-7 дней.

«Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата», — сказал он.

Подгузов напомнил, что действующая стратегия ведомства принята в 2013 году и рассчитана до 2018 года. Так как россияне становятся все более требовательными к срокам получения посылок, глава «Почты России» пообещал, что новая стратегия будет принята с учетом цифровизации российской экономики.

Николай Подгузов отметил, что в ведущих странах интернет-торговля составляет от 10% до 15% от общей доли. В России этот показатель пока не превышает 3%. При условии прогнозирования роста этого сегмента в ближайшие годы можно будет его увеличить в два-три раза, считает Подгузов.

Для развития интернет-торговли Подгузов предложил реновировать инфраструктуру доставки, в частности, создать мощные логистические и магистральные почтовые центры и организовать эффективную доставку потребителю. Для этого потребуется не менее 50 млрд рублей, проект по модернизации «Почты России» будет подготовлен до конца года.