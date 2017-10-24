«Почта России» опровергла задержку с письмом ФСБ в адрес Telegram

«Почта России» опровергла факт несвоевременной доставки письма от ФСБ в лондонский офис Telegram, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании, и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней», — сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что рекомендованный срок доставки заказного письма из Москвы в Лондон составляет 7-11 дней.

Напомним, ранее сегодня представляющие интересы Telegram адвокат Павел Чиков сообщил, что «Почта России» извинилась за несвоевременную доставку заказного письма ФСБ РФ оператору сервиса. Возможно, несвоевременное уведомление стало причиной штрафа размером 800 тысяч рублей, который был присужден основателю мессенджера Павлу Дурову.