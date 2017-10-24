Поклонская упрекнула Собчак в недальновидности

Депутат Госдумы РФ, в прошлом прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что по международным нормам права Крым является украинской территорией, сообщает РИА Новости.

Напомним, соответствующее заявление Собчак сделала в ходе собственной пресс-конференции, посвященной ее намерению баллотироваться в президенты России в 2018 году.

Поклонская заявила: «Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине».

По мнению депутата, назвать Крым украинским может «только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия».

Прокомментировал заявление Собчак и депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик: «Заявление об украинской принадлежности российского региона – это фактически угроза национальной безопасности России. Для нее Крым – это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море».