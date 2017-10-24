В Ираке нашли 93 клинописные таблички

Археологическая экспедиция во главе с профессором Петером Пфельцнером (Peter Pfälzner) из Тюбингенского университета нашла более девяноста глиняных табличек с клинописными текстами во время раскопок поселения бронзового века в Иракском Курдистане.

Еще в 1975 году у маленькой деревни Бассетки, на севере Ирака, был найден фрагмент медной статуи, изображавшей царя Аккада и Шумера по имени Нарам-Суэн (2237 – 2200 годы до н. э.). Значительных размеров древний город возле этой деревни был открыт Пфельцнером и его коллегами в 2013 году. «Наши находки свидетельствуют о том, что этот ранний городской центр в северной Месопотамии был заселен почти непрерывно примерно с 3000 до 600 года до нашей эры», – говорит профессор Пфельцнером. Раскопки города проводились в 2016 и 2017 годах. В городе имелась разветвленная сеть улиц, несколько жилых районов и здание дворца. За пределами города размещалось кладбище.

Одной из главных находок этого сезона стали 93 клинописные таблички, лежавшие внутри глиняного сосуда. Многие из них не были обожжены, то есть не предназначались для длительного хранения, поэтому прочтение их, по словам Петера Пфельцнера, будет нелегкой задачей.

Таблички датируются среднеассирийским периодом (около 1250 года до н. э.). Пока неясно, содержатся ли в них деловые, юридические или религиозные записи. В небольшом фрагменте, который прочитала филолог Бетина Файст (Betina Faist), работающая в экспедиции, упомянут храм богини Гулы.