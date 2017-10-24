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24 октября 2017, 16:54
археология Ирландия ураган

Ураган Офелия преподнес сюрприз археологам Ирландии

Jim Campbell

Человеческий скелет возрастом не менее 1500 лет был найден на восточном побережье Ирландии. Сделать эту находку помог ураган Офелия, обрушившийся на страну в середине октября. О находке сообщает издание Irish Post.

Ураган Офелия возник в начале октября из распадающегося холодного фронта юго-западнее Азорских островов. Он постепенно двигался к европейским берегам. 15 октября ветры, связанные с ураганом, вызвали лесные пожары в Португалии и Испании, в ходе которых погибло не менее 48 человек и еще десятки людей получили ранения. 16 октября ураган Офелия достиг Ирландии. На скале Фастнет на побережье графства Корк зафиксированная скорость ветра достигла 191 километра в час – рекорд Ирландии за всю историю наблюдений. В других районах страны она достигала 111 километров в час с порывами до 156 километров в час. Более 360 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач, трое жителей Ирландии были убиты упавшими деревьями. Общий ущерб от урагана оценивается примерно в миллиард евро.

На следующий день после урагана у мыса Форлорн-поинт близ рыбацкой деревни Килмор-Ки пришедшие на пляж люди увидели человеческие кости. Когда о находке было сообщено властям, на побережье прибыл криминалист, который определил, что останки древние и должны быть переданы ученым. Археолог Мейв Сикора (Maeve Sikora), исследовавший кости на месте обнаружения, сообщил, что останки предварительно можно датировать периодом с 500 года до н. э. по 400 год н. э. Скелет поступил для подробного исследования в Национальный музей Ирландии.

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