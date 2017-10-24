Ураган Офелия преподнес сюрприз археологам Ирландии

Человеческий скелет возрастом не менее 1500 лет был найден на восточном побережье Ирландии. Сделать эту находку помог ураган Офелия, обрушившийся на страну в середине октября. О находке сообщает издание Irish Post.

Ураган Офелия возник в начале октября из распадающегося холодного фронта юго-западнее Азорских островов. Он постепенно двигался к европейским берегам. 15 октября ветры, связанные с ураганом, вызвали лесные пожары в Португалии и Испании, в ходе которых погибло не менее 48 человек и еще десятки людей получили ранения. 16 октября ураган Офелия достиг Ирландии. На скале Фастнет на побережье графства Корк зафиксированная скорость ветра достигла 191 километра в час – рекорд Ирландии за всю историю наблюдений. В других районах страны она достигала 111 километров в час с порывами до 156 километров в час. Более 360 тысяч человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач, трое жителей Ирландии были убиты упавшими деревьями. Общий ущерб от урагана оценивается примерно в миллиард евро.

На следующий день после урагана у мыса Форлорн-поинт близ рыбацкой деревни Килмор-Ки пришедшие на пляж люди увидели человеческие кости. Когда о находке было сообщено властям, на побережье прибыл криминалист, который определил, что останки древние и должны быть переданы ученым. Археолог Мейв Сикора (Maeve Sikora), исследовавший кости на месте обнаружения, сообщил, что останки предварительно можно датировать периодом с 500 года до н. э. по 400 год н. э. Скелет поступил для подробного исследования в Национальный музей Ирландии.