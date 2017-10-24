У землероек на зиму уменьшается голова

Исследование подтвердило, что у обыкновенной землеройки, или бурозубки (Sorex araneus), к зиме голова уменьшается в размерах, а весной вновь увеличивается.

Уменьшение среднего размера головы у отлавливаемых весной землероек по сравнению с их сородичами, попавшими в ловушки ученых осенью, было замечено и ранее. Но его объясняли тем, что землеройки с крупной головой по каким-то причинам не доживают до весны. Теперь же группа исследователей из Института орнитологии Общества Макса Планка сумела измерить осенние, зимние и весенние размеры у одних и тех же землероек.

После поимки животных измеряли, делали рентгеновские снимки и снабжали микрочипом, чтобы опознать их при следующей встрече. Двенадцать землероек попали в руки ученых неоднократно. В результате удалось определить, что к зиме их черепа уменьшаются в среднем на 15,3%, а весной вновь увеличиваются на 9,3%.

За счет чего изменяется размер черепа, пока неясно. Возможно, это происходит за счет соединений костей черепа, ткань в которых деградирует, а потом восстанавливается. Некоторые внутренние органы землероек, включая мозг, теряют массу на зиму. Ученые предполагают, что это позволяет животным пережить период недостатка пищи.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.