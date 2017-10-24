Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по миссии ОЗХО в Сирии

Российская делегация в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций воспользовалась правом вето в ходе голосования по проекту резолюции США о продлении мандата миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии, сообщает РИА Новости.

США, ранее заявлявшие о намерении добиться продления мандата, представили на голосование в Совбез соответствующую резолюцию. Однако Россия и Боливия проголосовали против ее принятия, а Китай воздержался.

Текущий мандат миссии заканчивается 17 ноября. При этом 26 октября эксперты миссии должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

Напомним, 4 апреля город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб, который находился под контролем запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», подвергся химической атаке. Первым об этом сообщил находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR), погибли, по данным правозащитников, более 80 человек. США возложили ответственность за химическую атаку на правительственные войска Сирии, подконтрольные ее президенту Башару Асаду. Дамаск свою причастность к применению химического оружия опроверг.

Этаи заявления о химатаке послужили США поводом для нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат: с американских кораблей в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк».

Минобороны РФ утверждало, что армия Сирии не использовала химоружие: сирийская авиация наносила удары по крупному складу боеприпасов в Хан-Шейхуне, на территории которого якобы и хранилось химическое оружие, причем принадлежало оно, по версии российских военных, террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).