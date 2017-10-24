Уволенный сотрудник Telegram добился компенсации в 1,55 млн рублей

Бывший директор особых направлений ООО «Телеграф» Антон Розенберг добился от бывшего работодателя компенсации в 1,5 млн рублей, сообщает РИА Новости. Розенберг, заявлявший, что «Телеграф» связан с мессенджером Telegram, обвинил компанию в незаконном увольнении.

По утверждению Розенберга, его уволили из-за разногласий с Николаем Дуровым, братом основателя Telegram Павла Дурова, по личным мотивам – при этом официальной причиной были указаны прогулы.

Розенберг обратился в суд, требуя восстановить его на работе, а также взыскать с ответчика 462 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда и потери заработка. В ответ «Телеграф» подал иск к Розенбергу на 100 млн рублей, обвинив того в разглашении коммерческой тайны.

В итоге 24 октября стороны заключили мирное соглашение, которое утвердил Куйбышевский районный суд Петербурга. В соответствии с соглашением «Телеграф» отзывает иск к бывшему сотруднику и выплачивает ему более 1,55 миллиона рублей, с учетом удержания налога на доходы физических лиц в размере 13%.