Роскомнадзор приготовил всеобъемлющий ответ на притеснение российских СМИ за рубежом

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство подготовило всеобъемлющий пакет предложений по ответным мерам вслед за дискриминацией российских средств массовой информации за рубежом, сообщает РИА Новости.

Субботин отметил: «Мы посмотрели с точки зрения применения действующих законов в отдельных случаях, при которых существует необходимость принятия симметричных адекватных мер. Мы подготовили комплекс предложений, которые связаны с нашими полномочиями, с нашими компетенциями по распространению информации во всех сферах: и в телевидении, и в радио, и печатных СМИ, и в интернете, безусловно».

Представитель Роскомнадзора сообщил, что предложения ведомства уже направлены в Совет Федерации. При этом поскольку «вопрос достаточно чувствительный», Роскомнадзор готов обсуждать данные предложения лишь в закрытом режиме.

Напомним, в сентябре американский Минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, однако оператор вещания российского телеканала не подал надлежащие документы в установленный срок. При этом главред RT Маргарита Симоньян заявила, что «ответные меры России будут такими же».

Вслед за этим СМИ сообщили, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России – в него попали «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN.