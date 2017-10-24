Силуанов предсказал возвращение устойчивости бюджета на докризисный уровень

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2019-2020 годах устойчивость бюджета вернется на докризисный уровень. Об этом он сообщил на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет», пишет РИА Новости.

Силуанов отметил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы показатель устойчивости бюджета был менее зависим от цен на нефть и внешних факторов, чем в 2008 году, до начала кризиса.

«Это мы и делаем. Мы видим, если посмотреть наши трехлетние планы 2018-2020 годов, у нас существенно снижается зависимость бюджета от нефти и газа. Мы возвращаемся в период до кризиса 2008 года по ситуации с бюджетом, тогда она была достаточно устойчива, когда ненефтегазовый дефицит составлял 5-6% ВВП», — сказал он, добавив, что эти же показатели запланированы на 2019-2020 годы.