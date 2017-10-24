Минфин опроверг сообщения о предложении по валютным ограничениям

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство не выдвигало предложений по введению валютных ограничений, сообщает RNS.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Минфин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения по урегулированию ситуации в период экономического кризиса, в том числе рекомендацию предоставить кабинету министров и Банку России право на введение жестких валютных ограничений.

Однако Силуанов уточнил: «Это письмо Минфина в правительство, инициативное, совершенствовать законодательство. Там не предлагается введения валютных ограничений».

Глава Минфина подчеркнул, что в письме содержатся предложения по либерализации, а не ужесточению валютного законодательства.