«Умную кассу» научат видеть клиента и его предпочтения

В России разрабатывается платформа лояльности, которая позволит «узнавать» клиентов и учитывать их предпочтения. Информация о покупателе будет формироваться на основе анализа его профиля в соцсетях и дополняться на основе сделанных им заказов и покупок. Продавцы и кассиры смогут видеть историю покупателя на экране и одновременно получать рекомендации относительно его вкусов и запросов.

Три компании займутся созданием и внедрением в торговлю такой платформы лояльности Loyality X: резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково», компания «Мерката», разработавшая «умную кассу» для розничной торговли, компания Relation Rate, разработчик технологии распознавания лиц, и компания «Гермес», осуществляющая поставки товаров повседневного спроса в несколько тысяч магазинов.

Результатом сотрудничества станет интегрированная в «умную кассу» технология распознавания лиц, которая выведет программы лояльности на новый уровень, считает Юрий Кушпель, CEO и основатель компании «Мерката»: «Процесс покупки станет удобнее и приятнее для клиента, а у производителей товаров и розничных продавцов появится эффективный инструмент взаимодействия с покупателем. Мы сможем отслеживать в оффлайне эффективность онлайн-рекламы».

Борис Фадичев, руководитель компании Relation Rate, подчеркивает, что сотрудничество приведет к осуществлению мечты ведущих интернет-компаний мира – цифровой маркетинг в оффлайн-ритейле. «В скором времени нам не составит труда привести покупателя из онлайна в офлайн и наоборот», – говорит Борис Фадичев.

В 2016 году «Мерката» привлекла инвестиции Свердловского венчурного фонда, а годом позже Relation Rate прошла его программу акселерации. «Наши инвестиции в компанию “Мерката” – это инвестиции в уникальную команду, которая не просто делает актуальный продукт, но всецело ориентируется на интересы и пользу своих клиентов», – считает Андрей Шахмаев, заместитель директора Свердловского венчурного фонда. По его словам, такая стратегия более долгосрочна и требует дополнительных ресурсов, но она закладывает фундамент для долговременного экспоненциального роста.

Благодаря участию в проекте компании «Гермес», крупного игрока на рынке снабжения предприятий торговли товарами повседневного спроса, к разработке подключается внушительная группа независимых розничных предпринимателей. «Технологическая платформа Меркаты и Relation Rate, совмещенная с логистическими возможностями нашей компании, дадут возможность масштабировать совместный проект минимум на 12 тысяч магазинов уже к концу 2018 года», – комментирует сотрудничество Дмитрий Соколов, директор компании «Гермес». По его словам, это будет виртуальная розничная сеть предпринимателей – структура намного стабильнее и сильнее любого привычного розничного бизнеса.

Екатерина Рыжкова, проектный менеджер ИТ-кластера Фонда «Сколково» комментирует рост резидента: «Нам очень приятно наблюдать за тем, как растут и развиваются наши участники. Современные технологии не стоят на месте, и “Мерката” на наших глазах превращается в действительно «умную» кассу. Надеемся, что команда проекта на этом не остановится, а будет и впредь оставаться в тренде современных тенденций рынка, интегрируясь с решениями других компаний и создавая новые продукты».

В планах партнеров до конца 2017 года учредить операционную компанию XLR8, которая будет обеспечивать логистическое, технологическое и бухгалтерское сопровождение предпринимателей-участников проекта.