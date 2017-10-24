Собчак пообещала «установить свои правила игры» на выборах

Телеведущая Ксения Собчак в ходе пресс-конференции, посвященной выдвижению ее кандидатуры на президентских выборах 2018 года, рассказала, почему решила баллотироваться на пост главы государства, сообщает РИА Новости. По словам Собчак, ее задача – «перевернуть это шоу» и «установить свои правила игры».

Собчак отметила: «Я не профессиональный политик, я не равнодушный человек, я — журналист, я — общественный деятель. Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан».

Телеведущая также заявила: «Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас — это не выборы, это как бы выборы. То, что мы видим сейчас — это, скорее, некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать, достаточно низкого качества» (цитата по РБК).

По мнению телеведущей, президентские выборы 2018 года должны стать «настоящим всенародным референдумом, в котором графа «против всех» станет той отправной точкой, вокруг которой мы соберем огромное количество людей».