Собчак пообещала добиваться регистрации Навального «всеми способами»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова добиваться выдвижения оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата в президенты. Об этом пишет RNS.

«По поводу Алексея Навального. Я хочу сказать, что я буду добиваться всеми способами, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата. Я считаю это крайне важным», — сказала Собчак.

Она снова подчеркнула, что готова снять свою кандидатуру, если Навальный получит одобрение ЦИК, и добавила, что в этом случае она войдет в его команду.

Ксения Собчак также рассказал, что приняв решение о выдвижении на пост президента, она сообщила об этом президенту РФ Владимиру Путину и оппозиционеру Алексею Навальному. Как пишет «Медуза», Собчак отметила, что разрешения у российского лидера не спрашивала, так как оно ей не нужно.

19 октября замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что призывы Собчак допустить до выборов Навального являются провокацией.

Алексей Навальный заявил, что все могут идти на выборы: «Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — отметил он.