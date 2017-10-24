Собчак пообещала тратить на предвыборную кампанию только «свои деньги»

Телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении потратить «свои деньги» на предвыборную кампанию. Об этом она заявила на своей пресс-конференции, сообщает РБК.

«Я богатый человек, у меня есть счета. Я готова вложить часть своих денег. Я получаю деньги от семинаров, это хорошие большие деньги, которые я буду тратить на кампанию», — рассказала она.

Телеведущая добавила, что пока не готова назвать «конкретную сумму». Она признала, что ее не знает, но ориентируется на «знакомых бизнесменов», с которыми уже есть договоренности.

19 октября Ксения Собчак завила о своем решении баллотироваться на пост президента России и призвала голосовать против всех — Владимира Путина, его «дублеров и заместителей».