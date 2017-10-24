24 октября 2017, 08:34
Собянин не исключил участие в выборах мэра Москвы в 2018 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не планирует менять свою должность, и не исключил участие в выборах на пост столичного градоначальника в 2018 году, пишут «Ведомости».
«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», — сказал он.
Собянин подчеркнул, что считает своим долгом закончить начатые ранее преобразования, продолжить строительство метро и завершить реформу здравоохранения.
О своем желании принять участие в выборах мэра Москвы в 2018 году ранее заявили экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.
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