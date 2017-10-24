Собянин не исключил участие в выборах мэра Москвы в 2018 году‍

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока не планирует менять свою должность, и не исключил участие в выборах на пост столичного градоначальника в 2018 году, пишут «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», — сказал он.

Собянин подчеркнул, что считает своим долгом закончить начатые ранее преобразования, продолжить строительство метро и завершить реформу здравоохранения.

О своем желании принять участие в выборах мэра Москвы в 2018 году ранее заявили экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.