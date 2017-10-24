Украина потребовала экстрадировать бывшего гражданского мужа Максаковой

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) отправила в Россию запрос на экстрадицию Владимира Тюрина, которого подозревает в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает RT со слов адвоката Сергея Беляка.

«Прокуратура Украины, чьи усилия, на мой взгляд, напрасны, просит об экстрадиции моего подзащитного Тюрина из России. Это является попыткой украинских правоохранительных органов избавиться от этого дела», — цитирует его ТАСС.

9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил криминального авторитета и бывшего гражданского мужа певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина в организации заказного убийства Дениса Вороненкова.

Тюрин отверг эти обвинения. Его адвокат Сергей Беляк назвал причастными к убийству Вороненкова украинских националистов, а обвинения в адрес своего подзащитного — бредом.