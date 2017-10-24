«Эхо Москвы»‍ показало видео проникновения напавшего на Фельгенгауэр

Радиостанции «Эхо Москвы» опубликовало видеозапись с камер наблюдения, запечатлевшую, как позднее напавший на Татьяну Фельгенгауэр мужчина применяет к охраннику на турникете слезоточивый газ. Видеоматериал размещен в официальном аккаунте редакции в Twitter.

23 октября 48-летний Борис Гриц проник в редакцию радио «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр в горло ножом. В настоящее время она госпитализирована, проведена операция, состояние тяжелое, но врачи утверждают, что ее жизни ничто не угрожает.

Нападавший - Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.

Борис Гриц задержан. Он имеет гражданство не только России, но и Израиля, откуда мужчина вернулся месяц назад. Свое преступление он объяснил «телепатическим контактом», который установила с ним журналистка, «преследовавшая» его в астрале последние два месяца. Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.