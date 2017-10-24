Россия заключила с Филиппинами историческую оружейную сделку

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лорензана подписали историческое соглашение о поставках российского оружия на Филиппины – в частности, речь идет о гранатометах РПГ-7В и боеприпасах к ним, передает РИА Новости.

Детали сделки не разглашаются. СМИ отмечают ее важность: Филиппины и Бруней до сих пор оставались последними странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде никогда не покупавшими российское оружие.

Надежда на изменение ситуации появилась у Минобороны РФ с приходом к власти филиппинского лидера Родриго Дутерте, прославившегося своими эпатажными и резкими высказываниями в адрес Вашингтона. Политик неоднократно подчеркивал преимущество покупки вооружений у России, которая, по его словам, выгодно отличается от США тем, что не навязывает «своих условий» сделки.

Информация о том, что Филиппины собираются закупить оружие у РФ, появилась в СМИ еще в июне, но речь тогда шла о широком круге военной техники, включая легкие бронеавтомобили и многоцелевые вертолеты для проведения контртеррористических операций, а также о тяжелом вооружении.