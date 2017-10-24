ГПУ сняла с Януковича большую часть обвинений по Майдану

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сняла с бывшего президента страны Виктора Януковича большую часть обвинений по делу о событиях на Майдане в конце 2013 – начале 2014 годов, сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Януковича Виталия Сердюка.

По словам Сердюка, с его доверителя сняты обвинения в избиении более 100 человек по время разгона митингующих 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов, а также в причастности к убийствам в феврале 2014 года трех активистов — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Адвокат отметил: «То есть большая часть первоначального обвинения сегодня уже полностью опровергнута, а остаток выделен в отдельное производство, относительно которого нет доказательств».

При этом Сердюк подчеркивает: «Но вместо того, чтобы расследовать дело и найти действительно виновных, ГПУ занимается исключительно политическим преследованием». При этом состав группы прокуроров и следователей по делу Януковича «менялся уже более 40 раз», «месяцами не проводилось никаких следственных действий», а с октября 2014 года уголовное производство «останавливалось и возобновлялось 16 раз» – по мнению адвоката, «факты говорят сами за себя».

Напомним, ранее МВД России еще на год продлило бывшему украинскому президенту срок предоставления временного убежища – до 26 октября 2018 года. При этом адвокат Януковича отметил, что его клиент не собирается получать российское гражданство.