Суд отказался освободить Ампелонского из-под ареста

Мосгорсуд признал законным домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, апелляция адвоката была отклонена.

Сам Ампелонский, между тем, заявил о готовности сотрудничать со следствием передает АГН «Москва».

«Ампелонский готов сотрудничать со следствием и давать показания», — утверждает адвокат.

Представитель Следственного комитета в суде обвинил Ампелонского в даче ложных показаний. Пресс-секретарь Роскомнадзора отрицает свою причастность к заключению фиктивных трудовых договоров, в связи с чем было возбуждено дело о мошенничстве.

«Прошу приобщить к материалам дела показания свидетеля. Из них следует, что Ампелонский на данный момент дает ложные показания», — сказал следователь.

Однако защита Ампелонского заявила, что причастность ее клиента к мошенничеству ничем не подтверждена.

«Следствие излишне сгущает краски. Причастность моего подзащитного к данному преступлению является предположением следствия и объективно ничем не доказывается. Он не отказывается от сотрудничества со следствием, не отказывается давать показания», — отметил защитник.

Как уточняет ТАСС, Следственный комитет планирует просить об отстранении Ампелонского от должности на время расследования.

В настоящий момент расследование передано в Главное управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ.

Как заявил следователь, СК провел обыск в здании Роскомнадзора по делу о мошенничестве в ведомстве, а также планирует допросить ряд сотрудников.