Путин нашел объяснение долгам по зарплате

Задолженность по зарплатам, которая в сельском хозяйстве составляет 6%, а в добывающих отраслях — 12%, «говорит о недисциплинированности как минимум, невнимательном отношении к людям», сообщил президент Владимир Путин на заседании с членами правительства. Стенограмму публикует сайт Кремля.

«Нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующие сигналы пошлю и в прокуратуру, и в Следственный комитет. Повнимательнее», — обратился глава государства к министру труда Максиму Топилину, который до этого доложил, что работа по возврату долгов идет в том числе и с СК.

По словам Топилина, на 1 января 2013 году в стране была самая минимальная задолженность по зарплате — 1,5 млрд рублей. На 1 октября 2017 года общая сумма задолженности составляет 3,387 млрд рублей.