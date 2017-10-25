25 октября 2017, 20:22
Адвокат Фельгенгауэр рассказал об изучении следствием версии спланированного нападения
Следователи изучают две основные версии нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
«У следствия две версии: первая — это результат психической неуравновешенности, а вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», — заявил он.
Защитник добавил, что следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые находились в здании во время нападения.
23 октября гражданин России и Израиля Борис Гриц проник в здание, где находится «Эхо Москвы», прошел в комнату, где сидела Фельгенгауэр и нанес ей ранение в шею.
Нападавший был задержан, журналистка попала в реанимацию Склифа.
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