В Таиланде запретили курение на 20 пляжах

Посольство РФ опубликовало сообщение, в котором перечислены 20 пляжей Таиланда, на которых с 1 ноября 2017 года будет запрещено курить.

Нарушение запрета будет караться крупным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года. Для курильщиков департамент морских и береговых ресурсов создаст специально оборудованные места.

Посольство также напомнило, что с 11 октября туристам необходимо регистрировать свои беспилотники и сам факт их ввоза в центральном и региональных представительствах Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (НКТТ), в Управлении гражданской авиации и в полиции. На это отводится 90 дней.

В соответствии с тайским законом «О радиосвязи», с 1 января 2018 года за использование незарегистрированных дронов туристов будут штрафовать на сумму до 100 тысяч батов или лишать свободы на срок до пяти лет.