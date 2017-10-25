Медведев предложил назначить бывшего главу таможни в руководство банка

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Бельянинов ушел в отставку в июле 2016 года на фоне коррупционного скандала: следователи, которые вели дело о контрабанде алкоголя, нашли у него дома золотые самородки, 9,5 млн рублей, 390 тысяч долларов и 350 тысяч евро. Сам он заявлял, что это личные накопления, однако написал заявление об уходе.

Вскоре стало известно, что Бельянинова рассматривают на должность главы Евразийского банка развития.

Этот инвестиционный банк был учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году. Сейчас его участниками также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.