25 октября 2017, 18:38
Белковский назначен главным политконсультантом Собчак
Политтехнолог и телеведущий Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава предвыборного штаба Собчак Игорь Малашенко, сообщает в телеграме главред «Эха» Алексей Венедиктов.
Других подробностей не приводится.
18 октября Собчак сообщила о выдвижении на пост президента России в качестве альтернативы графе «Против всех».
Позднее она заявила, что до этого рассказала о своем выдвижении президенту Владимиру Путину, а также — о том, что может пойти на выборы, — оппозиционеру Алексею Навальному.
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