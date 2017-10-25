Белковский назначен главным политконсультантом Собчак

Политтехнолог и телеведущий Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава предвыборного штаба Собчак Игорь Малашенко, сообщает в телеграме главред «Эха» Алексей Венедиктов.

Других подробностей не приводится.

18 октября Собчак сообщила о выдвижении на пост президента России в качестве альтернативы графе «Против всех».

Позднее она заявила, что до этого рассказала о своем выдвижении президенту Владимиру Путину, а также — о том, что может пойти на выборы, — оппозиционеру Алексею Навальному.