Саакашвили получил документы о лишении украинского гражданства

Бывший глава Одесской области, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили получил документы о лишении гражданства Украины. Об этом он заявил журналистам, сообщает «Интерфакс».

Документы были получены из администрации президента Петра Порошенко.

Саакашвили также заявил, что будет обжаловать это решение в суде.

«Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства», — сообщил он в Киеве.

В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства — якобы из-за того, что неверно указал данные об уголовном преследовании в родной Грузии.

В сентябре политик вместе со сторонниками прорвался на Украину через польско-украинскую границу.

Миграционная служба Украины заявила, что Саакашвили может быть выдворен за пределы страны.