Три десятка членов ВАК потребовали согласительную комиссию по делу Мединского

Члены Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и ее экспертных советов подписали обращение к министру образования Ольге Васильевой с требованием создать экспертную группу по лишению ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Обращение опубликовано на сайте Общества научных работников, его подписали 29 ученых.

В письме говорится о нарушении «Порядка организации работы ВАК» из-за того, что такая группа в случае с Мединским не была созвана.

Экспертная группа должна созываться в случае, если заключения экспертного совета ВАК и президиума ВАК по диссертации различаются.

В случае с Мединским экспертный совет ВАК по истории проголосовал за лишение министра ученой степени доктора исторических наук, а президиум — за то, чтобы оставить ученое звание.

Окончательное решение должно принимать Минобрнауки.