Касперский назвал случайностью копирование секретных документов АНБ

Основатель компании Евгений Касперский заявил, что «Лаборатория Касперского» случайно получила файлы, которые имели отношение к Агентству национальной безопасности США. Его слова приводит Associated Press.

По словам Касперского, в 2014 году аналитики сообщили ему, что они скачали данные о команде хакеров Equation Group, но среди них оказались секретные документы АНБ. После этого «Лаборатория Касперского» заявляла, что АНБ использовала хакеров в своих целях.

Касперский утверждает, что секретные файлы попали в «Лабораторию» при стандартной процедуре загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей и после этого были немедленно удалены.

При этом глава компании отказался отвечать на вопрос о том, уведомляла ли «Лаборатория Касперского» АНБ о получении секретных документов.