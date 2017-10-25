Полиция завела дело о краже паспорта Джигарханяна

Столичная полиция по заявлению актера Армена Джигарханяна возбудила дело о краже у него паспорта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В столичном главке МВД рассказали, что «накануне в полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что в период с 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина РФ на его имя».

Как сообщили РИА Новости в 57-й городской больнице, накануне вечером 82-летний Джигарханян выписался. В больницу он попал 10 октября после ссоры с супругой — 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Еще находясь на лечении, он ездил на телевидение, а также подал на развод, обвинив супругу в присвоении его квартир.