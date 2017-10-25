Amnesty International сравнила этапирование заключенных в России с пытками

Amnesty International представила доклад «Этапирование заключенных в России: путь в неизвестность», в котором сравнила эту процедуру с пытками и насильственным исчезновением, говорится на сайте организации.

Ее глава Иван Кондратенко заявил, что правозащитники обратились к российским властям с просьбой улучшить условия отбывания наказания заключенных. Речь идет о несоответствии автозаков и вагонов для транспортировки заключенных к месту отбывания срока общемировым нормам.

Организация также потребовала соблюдать принцип отбывания наказания в том же регионе, где находятся семья и дом заключенного.

Также правозащитники попросили заранее сообщать близким узников место этапирования.

Замдиректора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев в ходе пресс-конференции заявил, что ФСИН пообещала улучшить нормативы по спецвагонам.

В Минюсте организации ответили, что приняли доклад к сведению. Генпрокуратура сообщила, что существующие российские стандарты соответствуют международным требованиям. Сейчас ведется работа по оптимизации маршрутов следования, и изучается возможность снижения количества заключенных в спецвагонах до 12 человек

По словам Кривошеева, аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой разделяет озабоченность Amnesty International.